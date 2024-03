Sexarbeiterinnen in Wien getötet: Identität des dritten Opfers ist ungeklärt

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat am Donnerstag vor Medienvertreterinnen und -vertretern zum Fall der drei am 23. Februar in einem Asia Studio in der Brigittenau getöteten Sexarbeiterinnen Stellung bezogen. „Wir gehen nicht von einem religiösen Motiv aus“, sagte Behördensprecherin Nina Bussek. Es stehe „eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen im Raum“, wobei diese Frage ein Sachverständigengutachten klären wird, wie Bussek erläuterte.