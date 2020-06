Sex im Häfen: Vergewaltigungs-Verdacht steht im Raum

Richter Andreas Böhm schenkt dem Angeklagten reinen Wein ein. „Bei Ihnen wird es um Jahre gehen.“ Jahre, die der suspendierte Justizwachebeamte selbst im Gefängnis verbringen könnte.

Am Freitag begann die Aufarbeitung einer Affäre in der Justizanstalt Josefstadt. Ein Justizwachebeamter, Spitzname Elvis, soll sich inhaftierte Frauen wie in einem Selbstbedienungsladen geholt haben. Zwei vertrauten sich später einer Beamtin an. Sie sprachen von Belohnungen für Sex, von Druck und von Übergriffen. Zweieinhalb Jahre vergingen, bis Elvis suspendiert wurde. Die späte Reaktion brachte auch Justizminister Wolfgang Brandstetter in Erklärungsnot.