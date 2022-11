Serien-Taschendiebinnen: Polizei schnappt Verdächtige

Am Mittwoch gegen Mittag konnten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität zwei Frauen bei einem versuchten Handtaschendiebstahl beobachten. Eine 45-jährige Bulgarin und eine 67-jährige Österreicherin wurden festgenommen. Die Ermittler des Landeskriminalamtes ARGE Taschendiebstahl nahmen weitere Ermittlungen auf. Dabei stellte sich heraus, dass nach den beiden Frauen wegen weiteren Diebstählen bereits gefahndet wurde.

Anhand der sichergestellten Videoaufzeichnungen sahen die Ermittler, dass die beiden Frauen einem älteren Herrn am 13. September diesen Jahres in einer Straßenbahn die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen und es bei drei weiteren Opfern versucht hatten. Vom 16. September gab es ebenfalls Aufzeichnungen eines Linienbusses, bei dem die Ermittler sehen konnten, dass es zu einem Handtaschendiebstahl gekommen war. Die beiden Frauen befinden sich in Haft.

