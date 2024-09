Serie Endstation: Outside of Oberlaa

Noch gibt es diese Orte am Rande der Stadt, die weit entfernt von behübscht sind. Die Endstation des städtischen Autobusses 70A, „Kledering Bahnhof“, etwa. Zwar könnte man auf den ersten Blick zur Ansicht gelangen, diesen Ort schon einmal in einer Sendung der Kriminal-Serie „Aktenzeichen XY“ gesehen zu haben, aber auf den zweiten Blick hat der Bahnhofsvorplatz durchaus Charme. Es ist allerdings ein rauer Charme, der nur selten Eingang in Lifestyle-Wien-Führer findet.