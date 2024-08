Serie Endstation: Ausfahrt zu den Namenlosen

Damit die Hörnchen nicht kalt werden, lassen wir den sympathischen älteren Herren in Ruhe fertig essen, fragen ihn auch gar nicht nach dem Namen. Apropos: Der Friedhof der Namenlosen will noch besichtigt werden.

Highnoon, bisserl Hollywood in Albern : Der Besitzer, älter als der US-Oldtimer, parkt den Benzin-Vogel wie in einem Western John Wayne sein Pferd. Bei Hascheehörnchen erzählt er, dass ihn dieses Modell schon als Kind bei einem Spaziergang mit seinem Opa fasziniert hat: „Der war mein Bubentraum, den ich mir jetzt endlich erfüllen konnte.“

Es geht erst am Alberner Hafenbecken und an den imposanten Getreidespeichern vorbei. Die mussten Kriegsgefangene der Nazis bauen. Das Terrorregime führte einen zynischen Plan aus: Sein Diebesgut aus den okkupierten Kornkammern Ost- und Südosteuropas sollte hier „für das Reich“ gelagert werden.

Namhafte Tote

Franz Müller (1874 bis 1906) wurde mit 32 ein Opfer der Donau. Seine Leiche wurde so wie die von Josefa Nowak (1860 bis 1930) bei Albern angeschwemmt. Anders als bei fast allen anderen ist ihr Name am Grab vermerkt.

Wasserleichen sind in der Tat kein schöner Anblick, ihre letzte Ruhestätte ist es hingegen schon. Hier lässt sich innehalten – jeder und jede im eigenen Film. Viel Zeit bleibt dafür nicht. Denn der höfliche Busfahrer aus Güssing kommt an einem Werktag um die Mittagszeit nur selten vorbei.