Serie Endstation: Im Norden Enten und viel Asphalt

Das Beeindruckendste an dieser Endstation ist – man muss das so deutlich formulieren – die Fahrt zu ihr. Am Fenster des 34A ziehen in dieser Reihenfolge vorbei:

ein roter Wohnpalast , der nach Bürgermeister Karl Seitz (SPÖ; 1869 – 1950) benannt ist;

ein schönbrunnergelbes Haus , das an Beethoven erinnert;

die Jedleseer Kirche , die der Maria Loretto geweiht ist;

der Fußballplatz der Columbia;

schmucke Häuser , die genau dort stehen, wo einst ein Seitenarm der Donau, die sogenannte Schwarze Lacke, oft Tod und Not bringend über ihre Ufer stieg;

kurze Straßenzüge mit durchaus süßen Namen wie Entensteig, Hühnersteig oder Sumpfgasse;

ein Schild, das den Weg zur nahe gelegenen Donauinsel und dessen Segelzentrum weist.

Das Distributionszentrum des schwedischen Möbelhauses zeigt mit all seiner Schlichtheit an: Nun wird es weniger idyllisch.