Sensation im Josephinum: Wandmalereien besser erhalten, als gedacht

Diese Fresken werden nun freigelegt, und, wie der KURIER erfuhr, bereits von einem Steinrestaurator begutachtet. „Es hat sich herausgestellt, dass sie wunderbar erhalten sind und so ausschauen, wie sie auf dem Kupferstich von Hieronymus Löschenkohl dargestellt sind“, sagt Druml.

Die Wandmalereien seien in besserem Zustand, als bisher angenommen. Schritt für Schritt werden die Fresken, die in einem bräunlich-violetten Grundton in Erscheinung treten, nun quasi zurückgeholt. „Es handelt sich um eine Sensation, dass die Wandmalereien so gut erhalten sind“, sagt Direktorin Druml.