Senioren im Visier der Trickbetrüger

Der aktuelle Fall aus Wien zeigt die eiskalte Strategie. Nur dank eines Nachbarn konnten die drei Täterinnen festgenommen werden.

In der zweiten Februarwoche observierten die Frauen eine 74-jährige gehbehinderte Seniorin. Eine der Täterinnen folgte ihr vom Supermarkt in den Hausflur und bot an, ihr den Einkauf bis in die Wohnung zu tragen. Dabei ließ sie die Wohnungstüre einen Spalt offen. Noch während die Pensionistin in der Küche in ein Gespräch über Tischtücher (die lieferbar wären und feinster Handarbeit entsprächen) und ein Glas Wasser verwickelt wurde, schlichen die Komplizinnen in die Wohnung. Schlaf- und Wohnzimmer wurden professionell durchsucht. Mit erbeutetem Schmuck- und Bargeld – im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrages – wollte das kriminelle Trio die Wohnung verlassen.

Doch Nachbar Thomas B., 28, hatte bereits die Polizei verständigt: "Ich habe die Frauen im Gang gesehen und mir sofort gedacht, dass da was nicht stimmt. Die dritte Täterin ist gebückt und sehr schnell in der Wohnung verschwunden." Das kriminelle Trio sitzt in U-Haft. Polizeisprecher Thomas Keiblinger: "Wir vermuten erheblich mehr Delikte und bitten um Hinweise." Infos an das Landeskriminalamt, Gruppe Wagner unter 01/31310 – 57800. Raubzüge sind auch in den Bundesländern möglich.