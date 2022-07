Semmelweisklinik: Vor dem Umbau wird noch zwischengenutzt

Die Zwischennutzung in der denkmalgeschützten Semmelweisklinik in Währing nimmt Gestalt an. Es gibt zwar noch Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung, mit Löchern im Boden und mit anderen Stolpersteinen. Aber zumindest der gröbste Schmutz konnte bereits abtransportiert werden, sodass nach und nach die neuen Mieter das Gebäude beziehen können.

Das Haus 4 der Semmelweisklinik wird damit nach zwölf Jahren des Leerstands wieder zum Leben erweckt – zumindest bis 2024. Danach soll auch das letzte Haus des Areals saniert werden.