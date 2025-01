Seltener Nachwuchs im Haus des Meeres in Wien

Das Haus des Meeres freut sich über seltenen Nachwuchs: Im Dezember kam im Aqua Terra Zoo ein Jungtier der Springtamarine (Callimico goeldii) zur Welt. "Die Geburt eines Jungtieres ist ein bedeutender Moment - sowohl für den Artenschutz als auch für die soziale Dynamik innerhalb der Gruppe", erklärte der neue Direktor Jeff Schreiner am Donnerstag in einer Aussendung.

Nur ein Weibchen pflanzt sich fort

Springtamarine sind heute nur noch in vereinzelten Gebieten des Amazonasbeckens anzutreffen. In Zoos werden sie daher ausschließlich im Rahmen spezialisierter Erhaltungszuchtprogramme gepflegt, um den Fortbestand der Art zu sichern. "In der Regel pflanzt sich nur ein Weibchen der Gruppe fort und bringt ein einzelnes Jungtier zur Welt. Dennoch beteiligen sich auch die übrigen Tiere aktiv an der Betreuung – sei es durch Schutz, Herumtragen oder Fütterung. Das stärkt die sozialen Bindungen und stellt die Gruppe vor spannende, neue Herausforderungen", sagte Schreiner.

Noch klammert sich das Jungtier laut dem Haus des Meeres fest an das Fell seiner Mutter, doch schon bald wird es neugierig die Umgebung erkunden. Sobald das Geschlecht feststeht, "wird das Tierpflegerteam ihrem neuen Schützling einen passenden Namen geben".