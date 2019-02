Selfie-Wahn: Schüler "ganz wild" auf den Bundespräsidenten

"Herr Bundespräsident, ist Politik ein schwerer Beruf?"

"Was halten Sie von der Umweltpolitik?", "Kommen Sie aus Österreich?" oder "Ist Politik ein schwerer Beruf?" - es gibt viel zu besprechen. Van der Bellen entgegnet: "Ach nein. Manchmal ist man am Abend müde, aber ich lerne jeden Tag so viele interessante Leute kennen. Wenn ich mir am Beginn der Woche meinen Wochenplan ansehe, denke ich mir manchmal: na das wird was. Aber am Ende der Woche bleiben mir dann eigentlich immer nur gute Erinnerungen."

An der NMS Brüßlgasse unterrichten vier Lehrpersonen von der Organisation "Teach for Austria". Ziel dieses Programms ist es, Quereinsteiger ohne Lehramtsstudium in den Lehrberuf zu bringen. Soziale Kompetenzen, wie Geduld oder Durchhaltevermögen seien ausschlaggebend für die Eignung zur Lehrperson, so der Geschäftsführer von Teach for Austria Gebhard Ottacher. Die Erfahrungen damit an der Schule sind sehr gut. Auch Van der Bellen zeigt sich beeindruckt. "Ich finde das wirklich toll, nutzt diese Chance und lernt von Leuten, die auch schon außerhalb des Lehrberufs Erfahrungen gesammelt haben", rät er den Jugendlichen.

Junge Fans

Zum Abschluss gibt es noch ein großes Gruppenfoto. Gar nicht so einfach so viele aufgeregte, junge Menschen auf ein Foto zu bringen, aber die Herausforderung glückt. Als der Fotograf die Kamera einpackt, ist es als wäre ein Startschuss gefallen. Gerade noch war es ruhig, alle sind brav stillgestanden, doch dann beginnt der wahre Fotowahnsinn. Die Jugendlichen drängen zu Van der Bellen und alle wollen sie das eine - ein Selfie mit dem Bundespräsidenten.