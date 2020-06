Seit Hausdurchsuchung ist Juwelier abgängig

Am 18. Jänner wurde das Kornmesser-Lokal am Wiener Graben überfallen. Dabei erlitt der Neffe des verschwundenen Geschäftsführers eine Kopfverletzung. Die Beute ging in die Millionen. Als Täter werden Mitglieder der international tätigen Pink-Panther-Bande vermutet. Sie sind flüchtig. Das Verschwinden von Geschäftsführer Ernst Klimitsch löst bei ermittelnden Fahndern jetzt Nervosität aus. Denn just zum Zeitpunkt des Überfalls befand sich Klimitsch nicht im Geschäft. Angeblich verbrachte der Schmuck-Designer aber jede verfügbare Minute im Verkaufs-Lokal. Über Zusammenhänge wird bereits "laut nachgedacht". Weiters wurde die City-Filiale vor Kurzem still und leise geschlossen. Die Familie Kornmesser eröffnet in Paris eine Niederlassung.