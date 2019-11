Seisenbacher: Missbrauchsprozess startet mit drei Jahren Verspätung

Nach drei Jahren bricht Peter Seisenbacher heute sein langes Schweiges. Bereits im Juni 2014 wurde publik, dass gegen das einstige Sportidol ermittelt wird. Der Vorwurf: sexueller Missbrauch von unmündigen Mädchen. Eigentlich hätte der Prozess gegen den Wiener schon am 19. Dezember 2016 stattfinden sollen. Doch er tauchte unter, flüchtete in die Ukraine. Erst im vergangenen September ging Seisenbacher den Fahndern dann ins Netz. Derzeit sitzt er in Wien in U-Haft.

Die Mädchen, die Seisenbacher damals als Judo-Trainer missbraucht haben soll, sind mittlerweile junge Frauen und werden heute im Landesgericht für Strafsachen in Wien aussagen. Der Ex-Profisportler wird sich hier zum ersten Mal zu den Vorwürfen äußern. „Alles, was er zu sagen hat, wird er am Montag vor Gericht sagen“, kündigte sein Anwalt Bernhard Lehofer bereits im Vorfeld an.