Erste Siedler in der Seestadt Aspern

Bis Jahresende werden 420 Wohneinheiten fertig, rund 900 Bewohner übersiedeln bis dahin nach Aspern.

Bereits in zwei Wochen zieht Barbara Goesch (64) mit ihrer Lebensgefährtin und deren Mutter in die Seestadt. Die gebürtige Berlinerin hat nicht so sehr der Preis, sondern eher das Wohn- und Mobilitätskonzept gelockt. Dazu zählt sie Ideen wie die ausschließlich weiblichen Straßennamen oder die Betonung von Fahrrad und Öffis als Nahverkehrsmittel.

"Man hat das Gefühl, hier will man etwas besser machen." Trotzdem ist sie froh, ein Haus mit unverbaubarem Blick auf den neu angelegten Hannah-Arendt-Park erwischt zu haben. "Da drüben mag’ ich nicht wohnen", meint Goesch und deutet auf die eng angelegten Reihen von Hochhäusern zur Rechten ihres zukünftigen Zuhauses.

In einer Hinsicht bleibt sie skeptisch: "Dass das mit dem versprochenen Ärztezentrum nebenan schnell geht, da mach’ ich mir gar keine Illusionen." (Vis-à-vis sollen unter anderem ein praktischer Arzt und die Polizeistation einziehen.)

Bereits seit Jänner bereitet das Stadtteilmanagement den Einzug der ersten Bewohner vor. "Wir helfen quasi beim Bilden einer Community", erklärt Projektleiterin Wencke Hertzsch. Beim eigens eingerichteten Infopoint, nur wenige Gehminuten von der U2-Endstation entfernt, erhalten Interessierte alle relevanten Auskünfte.