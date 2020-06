Security wacht jetzt im Stadthallenbad

Am Donnerstag nahmen die ersten Firmen ihre Arbeiten wieder auf. Insgesamt 15 Firmen dürfen wieder werken. Rechtlich ist das durchaus heikel, ist doch das Stadthallenbad längst ein Gerichtsfall. Die vom Baustopp weiter betroffenen Firmen könnten argumentieren, dass ihre Bereiche manipuliert werden könnten. In Abstimmung mit dem Gericht wurden daher jene Teile definiert, an denen weitergebaut werden darf.

„Zusätzlich wird es aber auch Absperrungen und Sicherheitspersonal geben“, erklärt Stadthallen-Geschäftsführerin Sandra Hofmann. Diese sollen dafür sorgen, dass die Firmen in ihren Bereichen bleiben. Bis geklärt ist, wer für den Bauskandal verantwortlich ist, wird noch Zeit vergehen. Sowohl Architekt und Generalplaner Georg Driendl als auch Mitarbeiter der örtlichen Bauaufsicht wiesen im Vorfeld jede Schuld von sich. Beteiligte Firmen halten sich bedeckt. Derzeit läuft die Bestellung der Sachverständigen. „Diese werden wohl erst Ende Februar ihre Arbeit aufnehmen können“, sagt Helmut Winkler, Sprecher des zuständigen Bezirksgerichts Fünfhaus.

Ein Eröffnungstermin konnte auch am Donnerstag nicht genannt werden.