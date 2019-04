Security-Mann soll Eltern im Spital bedroht haben

"Problemangehörige"

Der Mitarbeiter werde zwar künftig anderswo eingesetzt, erklärt NSA-Geschäftsführer Gerald Wöhrer. Aber bloß, um ihn "aus der Schusslinie zu nehmen". Der Mann habe den Vorfall nämlich gänzlich anders geschildert. Er streitet sowohl die Beschimpfungen und Drohungen als auch die Belästigung des Patienten vehement ab.

Hier steht Aussage gegen Aussage. Laut Wöhrer seien die Mitarbeiter vom medizinischen Personal verständigt worden, weil Familie Lucic' Anwesenheit in der Notaufnahme den Dienstbetrieb beeinträchtigt habe. Dem "Ersuchen" der Securities, im Wartebereich Platz zu nehmen, habe das Ehepaar nicht Folge geleistet. Stattdessen habe man zunehmend aggressiv reagiert - was letztlich in besagtem Polizeieinsatz gegipfelt sei.

Als Unternehmen, das seit 2007 auf sensible Krankenhausbereiche und "Problemangehörige in Stresssituationen" spezialisiert sei, lasse man die Mitarbeiter in Deeskalation ausbilden, sagt Wöhrer. Diese würden "immer die Ruhe bewahren". Die Firma NSA betreut neben der Rudolfstiftung auch das Otto-Wagner-Spital sowie die Psychiatrische Abteilung des Krankenhauses Hietzing.