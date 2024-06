Schwerverletzter Mann mit mehreren Stichwunden in Wien gefunden

Ein schwerverletzter Mann ist am Samstag in der Brunnengasse in Wien-Ottakring am Boden gelegen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei dem Betroffenen mehrere Stichwunden im Rücken fest. Er wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht. Lebensgefahr bestand laut einer Aussendung der Polizei nicht.