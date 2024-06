Rechtsanwältin Astrid Wagner: „Einem Mörder sieht man es nicht an“

Das war ein furchtbar schrecklicher Massenmord. Wer es toll findet, wenn junge Frauen vergewaltigt und Menschen umgebracht werden – der hat ein Problem. Aber ich sehe das auch in einem historischen Kontext. Menschen sind nicht per se böse geboren, schon gar nicht ganze Völker. Die Geschichte beginnt nicht am 7. Oktober.

Werdegang: Wagner studierte Rechtswissenschaften in Graz. Zudem machte sie eine Dolmetscherausbildung für Französisch und Italienisch. Von 1992 bis 1997 war sie als Juristin für die Mietervereinigung tätig. Seit 2001 ist Wagner als Rechtsanwältin in Wien tätig. Zudem schreibt sie Bücher über div. Kriminalfälle – unter anderem über Jack Unterweger und Josef Fritzl. Wagner, selbst Katzenhalterin, engagiert sich außerdem im Tierschutz.

Lebenslauf: Die 61-jährige Astrid Wagner wurde in Fürstenfeld in der Steiermark geboren. Der Vater war Hotelier, die Mutter Hausfrau. Aufgewachsen ist Wagner unter anderem in Paris.

Sie haben sehr viele böse Kommentare bekommen.

Aber auch gute. Die Welt ist nicht so einfach. Wenn man das weiterspinnt: Das Dirndl bei uns hat eine Schürze. Das könnte bedeuten: Frauen an den Herd. Kann man genauso sehen. Warum muss ich meinen kleinen, süßen Busen unbedingt bedecken? Das ist frauenfeindlich. Wenn ich mir im Bad anschaue, was für Männer da oft daherkommen ...

Wollen Sie mit solchen Bildern provozieren?

Nein, das sind keine geplanten Aktionen. Das ist spontan. Aber ein bissl ist schon die Message dahinter: Jeder wie er will. Ich empfinde den menschlichen Körper als etwas Schönes. Wir leben in einer Zeit der neuen Prüderie. Was am nackten Körper anstößig sein soll, ist mir unverständlich. Ich denke bei nackten Menschen nicht gleich an Sex. Da ist der islamische Kulturgeist leider ein Negativbeispiel. Ein nackter Knöchel, und da rasten die schon aus.

Gibt es Aussagen, die Sie im Nachhinein bereuen?

Da fällt mir nichts ein.

Sie haben Josef Fritzl als lieben, alten Mann bezeichnet.

Er kommt so rüber. Die Medien stellen das verkürzt dar. Aber ich kann nicht sagen, der Fritzl ist ein übel riechendes Monster mit Warzen. Er ist, muss man sagen, sehr charmant. Das erklärt auch, dass er so lange unerkannt sein konnte. Er wirkt tatsächlich wie ein freundlicher, alter Opa.