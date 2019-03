Schwerer Raub in Wiener Apotheke: Verdächtiger festgenommen

Nachdem ein maskierter Unbekannter zwei Angestellte einer Apotheke in Wien-Leopoldstadt am Mittwoch mit einer Pistole bedroht hatte und mit Bargeld geflüchtet war, ist noch am selben Tag ein 24-jähriger Montenegriner festgenommen worden. Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der Verdächtige im Zuge der Sofortfahndung in der Nähe des Tatortes geschnappt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Geldsorgen

Sowohl das Raubgut als auch Teile der Pistole - bei der es sich um ein Spielzeug handelte, wie sich später herausstellte - sowie der Maskierung wurden sichergestellt. Bei der Einvernahme legte der 24-Jährige ein umfassendes Geständnis ab. Geldsorgen hätten ihn dazu gebracht, nach Österreich zu reisen und den Raub zu begehen. Der Mann befindet sich in Haft.