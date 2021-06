Schwere Gewitter auf dem Weg nach Wien

In weiten Teilen Wiens hat der Regen bereits begonnen. Der Niederschlag dürfte der Vorbote für das größere Gewitter in den Abendstunden sein.

Zudem soll es auch in anderen Teilen Österreichs neuerlich zu Gewittern kommen. "Auch heute wird es wieder Unwetter im Norden Österreichs geben. Die heftigsten Gewitter erwarten wir am Abend und in der ersten Nachthälfte erneut vom Innviertel bis ins Mühlviertel. Zudem muss auch im Wald- und Weinviertel in der Nacht mit schweren Gewittern gerechnet werden, die dann nach Tschechien abziehen werden", warnt Meteorologe Martin Templin vom Wetterdienst der Ubimet.