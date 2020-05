Schwedenplatz soll autofrei werden

Sehr geehrte Damen und Herren, es ist so weit. Die hochkarätige Jury hat sich entschieden: Die Wahl fiel auf einen jahrelangen Favoriten, auf eine innerstädtische Koryphäe. Kein anderer hat diese Würdigung so verdient wie dieser stark frequentierte Verkehrsknotenpunkt. Und der Preis für den hässlichsten Platz Wiens geht an den ... Schwedenplatz!

Glückwunsch, lieber Schwedenplatz. Wir schätzen deine Nachkriegsfassaden, die Menge an Beton und Taubenkot. Und besonders schätzen wir, dass du dich sämtlichen Verschönerungsplänen so erfolgreich widersetzen konntest. Auch die Touristen-Massen haben deinem tristen Antlitz nichts anhaben können. Dazu gratulieren wir ganz herzlich.

Wer kennt nicht deinen herben Charme, deinen ganz besonderen Grind? Und wer hat sich nicht gewundert, dass du trotz deiner Lage seit Jahrzehnten so gut wie unverändert bist? Pläne gab es ja viele; schon 1946 wurde der erste Wettbewerb ausgerufen. Der Krieg hatte dich stark mitgenommen, ganze Straßenzüge vernichtet. Wieder aufgebaut hat man nichts – aus der einstigen Flaniermeile am Donaukanal wurde die mehrspurige Schnellstraße. Diese wollte Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel zuletzt untertunneln, den Platz nach Vorbild der Spanischen Treppe in Rom umbauen.

Doch diese Ideen hast du erfolgreich abgewehrt. Du wolltest nie ein architektonisches Juwel sein und bist doch für deine Bauten stadtbekannt: Das Hotel Capricorno, der schlammfarbene Gemeindebau-Koloss gegenüber, die U-Bahn-Hütten.

Nicht nur optisch eine Grausamkeit, stellst du zudem eine willkommene Herausforderung für die Geruchsnerven dar. Das Odeur von chinesischen Nudeln mischt sich mit feinstem Käsekrainer-Aroma, hinzu kommt die leichte Dosenbier-Note. Nur der berühmte, seit der Kindheit geliebte Eissalon hätte deinen Sieg gefährden können: Doch dieser hat im Winter zu, ein phänomenales Ergebnis war dir sicher. Und auch wenn die Fans vom Matzleinsdorfer Platz protestieren: So grindig wie du ist einfach keiner. Wir gratulieren!

