Schwechat-Piste: Köpfe und Reifen rauchen

Am 29. August beginnt als finaler Höhepunkt der seit vier Jahren andauernden Umweltverträglichkeitsprüfung zur "dritten Piste" die öffentliche Verhandlung. Vor dem zehntägigen "Showdown" im 2500 Besucher fassenden Veranstaltungszentrum Multiversum in Schwechat munitionieren die Gegner der Erweiterung des Flughafens Schwechat auf. In einem vom Land Niederösterreich in Auftrag gegebenen Teilgutachten ist man nun auf interessante Aspekte gestoßen.



"Die Rollstrecken von den Standplätzen zur Schwelle der Piste 11R sind länger als die empfohlenen Maximallängen. Die langen Rollstrecken können bei abfliegenden Flugzeugen zu Überhitzung der Reifen führen", ist in dem Gutachten zu lesen. "Dies stellt eine operationelle Gefährdung dar und führt zu zusätzlichen Wartezeiten, um die Reifen wieder auf die für den Start erlaubte maximale Temperatur abkühlen zu lassen."



Für Johann Hinteregger von der Bürgerinitiative "Lärmschutz Laaerberg" ist das ein weiterer Aspekt, dass "mit dieser Variante der 3. Piste eine enorm ungünstige Lösung projektiert wurde. Das ist im Gutachten sehr klar ausgedrückt und wenn das keine Fehlplanung ist, dann weiß ich nicht mehr." Die Gutachter schließen weiters, dass sich die neue Piste "bei den Piloten keiner großen Beliebtheit erfreuen wird", weil lange Rolldistanzen von bis zu sieben Kilometern notwendig sind.