„Schwarzqueren“ verboten: Wiener Linien testen Pilotprojekt

Wer sich beim Westbahnhof das Überqueren der zahlreichen Kreuzungen auf Straßenniveau ersparen will, durchquert den Bereich gewohnheitsmäßig gerne unterirdisch.

Konkret: Man wählt den Weg durch die Unterführung der U-Bahn-Station Westbahnhof. Dabei nimmt man schon einmal die Abkürzung durch den Bereich vor dem Abgang zur U3 oder die Rolltreppen, die an den U6-Bahnsteigen vorbeiführen. So weit, so einfach und bequem. Vorausgesetzt, manverfügt über einen gültigen Fahrschein. Hat man diesen nicht, riskiert man in diesen Bereichen eine Strafe.

Mit anderen Worten: Die unterirdische Querung des Westbahnhofs ist erlaubt – sofern man nicht in den Bereich hinter den Ticket-Entwertern gelangt. Das war zwar immer schon so, ist aber vielen, insbesondere Touristinnen und Touristen, nicht bewusst. Darum testen die Wiener Linien derzeit eine neue Markierung der sogenannten „Ticket Zone“. Jeweils vor den Entwertersperren zu den Linien U6 und U3 wird die Zone mittels auffälliger blauer Aufkleber am Boden deutlich gekennzeichnet. Damit soll noch klarer werden, wo der öffentliche Durchgang endet und der Bereich der Wiener Linien beginnt.