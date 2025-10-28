Öffi-Sperren in Wien: Wo in den Herbstferien überall gebaut wird

Ferienzeit ist Baustellenzeit, daran sind die Wienerinnen und Wiener längst gewohnt. Aufgrund der geringeren Zahl an Fahrgästen wird die Urlaubszeit zum idealen Augenblick für Betriebseinschränkungen . Möglichst wenige werden dadurch gestört. Diejenigen, die während der Ferien aber in Wien bleiben, sollten mögliche Sperren und die dazugehörigen Ausweichrouten kennen. Der KURIER hat dazu die Details.

Linie 18: Sperre auf der Stadionbrücke

Seit Februar wird auf der Stadionbrücke gearbeitet. Zuerst wurde sie saniert, jetzt – in den Herbstferien – beginnen auch die Gleisbauarbeiten für die Verlängerung der Linie 18, die ab Herbst 2026 bis hinters Stadion fahren soll (der KURIER hat berichtet). Bis einschließlich 30. Oktober ist die Stadionbrücke deshalb in beiden Richtungen für den motorisierten Individualverkehr gesperrt.

Eine Umleitung erfolgt über die Rotundenbrücke. Die Auf- und Abfahrt auf die A4 bzw. A23 bei der Anschlussstelle Erdberg bleibt durchgehend befahrbar. Für die Linie 18 bedeuten die Arbeiten auf der Stadionbrücke, dass sie weiterhin nur bis St. Marx fährt.

Umleitung Linien 80A und 77A

Die Bauarbeiten auf der Stadionbrücke führen auch zu Anpassungen bei den Buslinien. Die Buslinie 80A fährt bis 3. November geteilt zwischen Praterstern und Lukschgasse bzw. Neu Marx und der U-Bahn-Station Schlachthausgasse. Ab November wird der 80A bis Sommer 2026 abschnittweise Richtung Schlachthausgasse bzw. Neu Marx über die Erdberger Lände umgeleitet.