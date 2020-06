Schwarzarbeit im Kebab-Standl

Während die WGKK-Mitarbeiter noch mit dem Kebab-Standler beschäftigt sind, fällt den Polizisten ein mit Bauschutt beladenes Fahrzeug auf. Auf dem Beifahrersitz ein Tunesier im Bauarbeiter-Outfit, dessen Aufenthaltsstatus nicht feststellbar ist. Nur zufällig habe er ihn mitgenommen, beteuert der Fahrer. Später gibt er dann doch zu, dass der Mann beim Ausbau einer Schulklasse eines islamischen Vereins geholfen hat. Kostenlos, versteht sich. Weil sich der Aufenthaltsstatus des Tunesiers nicht klären lässt, wird er von zwei Beamten abgeführt.

"Natürlich haben wir es hier mit Menschen zu tun, die einfach ihre Existenz aufbauen wollen", sagt Jaklitsch und zeigt Verständnis für das Schicksal der Kontrollierten. "Allzu gutmütig dürfen wir aber auch nicht sein. Sonst zahlen wir nur drauf."

Weiter führt die Tour zu Standln mit Kebab oder chinesischen Nudeln. Hier ist alles in Ordnung, die Amtshandlung in wenigen Minuten beendet. Etwas mehr verblüfft die Prüfer ein Café, das gleichzeitig als Baufirma firmiert. Zumindest in Sachen Versicherung läuft aber auch hier alles korrekt ab.

Noch bis ein Uhr morgens ist das Team unterwegs. Im Laufe des Abends stößt es auf einen weiteren Schwarz­arbeiter. Auch für die Polizei gibt es nur noch wenig zu tun. "Ein sehr ruhiger Abend", zieht Jaklitsch Bilanz.

Alle paar Wochen rücken er und sein Team abends aus. Um alle Lokale der Stadt regelmäßig zu kontrollieren, reicht das freilich nicht aus. "So viel Personal könnten wir nie haben. Doch wir erzielen auch so eine vorbeugende Wirkung."