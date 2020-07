Schwarzarbeit auf Baustelle in Wien-Brigittenau: Arbeitgeber angezeigt

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Wien-Döbling stießen Polizisten am vergangenen Freitag auf fünf Serben, die sich laut Polizei illegal in Österreich aufhielten. Da die Männer allesamt verschmutzte Arbeitskleidung trugen, gingen die Beamten davon aus, dass sie einer illegalen Beschäftigung nachgingen.

In dem Klein-Lkw sollen sich Auftragspapiere befunden haben, die die Polizei zu der Arbeitsstelle der Serben führten: eine Baustelle in Wien-Brigittenau. Der mutmaßliche Arbeitgeber wurde nach dem Sozialversicherungsgesetz und dem Finanzstrafrecht angezeigt.