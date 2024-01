Schwangerer Freundin mit Knie in Bauch getreten: 30-Jähriger vor Gericht

Ein bereits elf Mal vorbestrafter Mann ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden, weil er seine Ex-Freundin zuletzt fast täglich geohrfeigt, getreten, geschlagen, in der Wohnung gefangen gehalten und permanent kontrolliert haben soll. Sogar versuchter Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der Schwangeren (§ 98 StGB) war mitangeklagt. Er soll der Frau im Juli 2023 im Wissen um ihre Schwangerschaft einen Kniestoß in den Bauch versetzt haben.