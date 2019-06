Messerangriff in Wien: Polizist schießt auf 73-Jährigen

Mit einem Messer ging in der Nacht auf Sonntag offenbar ein 73-jähriger Mann in der Fingergasse in Wien-Favoriten auf einen Polizisten los. Der Beamte soll dabei nach ersten Meldungen leicht verletzt worden sein.

Schuss mit Glock-Pistole

Ein Kollegen musste daraufhin zur Dienstwaffe greifen und schoss einmal in Richtung des Angreifers, verfehlte diesen aber. Das Projektil soll in der Wand im Stiegenhaus eingeschlagen sein, wie Polizeisprecher Daniel Fürst dem KURIER mitteilte.