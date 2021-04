Schulschließung im Lockdown: „Das schmerzt mich sehr!“

Sie haben im Wahlkampf den Bürgermeister aufgefordert, alle Corona-Strafen zu erlassen. Wie sehen Sie das nun, etwa bei Demonstranten, die Abstandsregeln nicht einhalten? Ich habe das im Sommer gesagt, weil der Verfassungsgerichtshof Verordnungen des Gesundheitsministerium aufgehoben hat. Damit wurde den verhängten Strafen die Grundlage entzogen. Jetzt sind die Strafen auf einer soliden rechtlichen Basis. Dennoch sollte man mit Augenmaß vorgehen. Gerade bei jungen Menschen sollte zuvor informiert werden, bevor man als letztes Mittel straft.

Es gab Kritik an einem profil-Interview, in dem Sie über das Kreuz am Halsketterl von Schulkindern gesprochen haben. Wollen Sie es als religiöses Symbol verbieten? Ich habe das damals im Kontext gesagt, als das Kopftuchverbot als diskriminierend aufgehoben wurde, was ich begrüßt habe. Eine einzelne Religion herauszupicken und zu diskriminieren, ist nicht meine Auffassung eines liberalen und säkularen Staates. Aber es ist natürlich eine persönliche Entscheidung, ein religiöses Symbol um den Hals zu tragen.