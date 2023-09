Schulbeginn in Wien: 31 Posten in Pflichtschule unbesetzt

In Wien starten am Montag 242.000 Kinder und Jugendliche in das neue Schuljahr. Darunter sind auch 20.000 Taferlklassler, die zum ersten Mal die Schulbank drücken werden, wie Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer am Freitag in einer Pressekonferenz erläuterten. Herausfordernd bleibt die Personalsituation. In den vergangenen Wochen sind jedoch 1.500 Pädagoginnen und Pädagogen neu angestellt worden, betonte man.

