Kopfschüsse in Meidling: Verdächtiger tot, Opfer liegt im Koma

Häufige Streitereien

In der Vergangenheit dürfte es immer wieder zu Streitereien zwischen den beiden gekommen sein. In einem Café nahe des späteren Tatorts gerieten die beiden aneinander.Laut Lokalgästen und Bekannten des Paares war Violeta J. schon seit 2009 als Kellnerin in dem Lokal tätig. Ihr Ex-Lebensgefährte soll immer wieder eifersüchtig gewesen sein, angeblich ging bei einem Streit in der Vergangenheit auch schon eine Fensterscheibe zu Bruch. Am Arbeitsplatz des Opfers wurden bereits Kerzen aufgestellt.