Schüsse und versuchter Diebstahl bei Autoverkauf in Wien

Eigentlich war das Ziel der eventuelle Kauf eines Gebrauchtwagen: Daher kam ein 30-Jähriger am gestrigen Sonntag in Begleitung von zwei Freunden nach Wien, um sich einen Pkw anzusehen, der online zum Verkauf inseriert war. Zu dem Treffen in Wien-Penzing hatte der Mann auch Bargeld in einer Tasche mit dabei.

➤ Mehr lesen: KURIER Blaulicht: Der tägliche Newsletter zu Blaulicht-Einsätzen in Wien

Als dann die angeblichen Auto-Verkäufer in einem anderen Pkw vorfuhren, hätten diese laut Angaben der Polizei mehrmals in die Luft geschossen. Daraufhin sei dem Opfer, das mehrmals geschlagen und dabei verletzt wurde, die Tasche mit dem Geld entrissen worden.

➤ Stadt Wien und Polizei planen Radar-Offensive gegen Roadrunner