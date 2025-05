Schüler schoss offenbar mit Dienstwaffe seines Vaters in den Boden

Ein 15-jähriger Schüler hat Freitagvormittag, wie berichtet, in einem Park im 19. Wiener Gemeindebezirk mehrere Schüsse in den Boden abgegeben. Am Samstag hat die Landespolizeidirektion Wien weitere Details zu dem Vorfall bekannt gegeben.

Der Jugendliche war demnach seiner Schule in Döbling verwiesen und vorläufig vom Unterricht suspendiert worden, nachdem er einen Sessel aus dem Fenster seines Klassenzimmers geworfen hatte.

Rache angekündigt

Auf dem Nachhauseweg teilte der junge Syrer dann über Social Media das Foto einer Schusswaffe und mehrere wütende Nachrichten, in denen er davon sprach, sich für den Schulverweis rächen zu wollen.