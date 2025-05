Terror-Befürworter bedrohte Prostituierte: "Mache Österreich kaputt"

Über den Attentäter von Solingen verliert er auch in seiner Verhandlung nur gute Worte: "Er hat das Richtige getan. Ich bin stolz auf ihn." Und auch den Villach -Attentäter lobt er in vollen Zügen.

"Österreich ist ein Verbrecherland", meint er. "Ich akzeptiere die Gesetze hier ohnehin nicht. Meine Männer kommen bald, das wirst du mit deinen eigenen Augen sehen", sagt er zum Richter. "Gestern haben wir zwei getötet", erklärt er weiter und meint damit die erschossenen Israelis in Washington . "Sie arbeiten mit denen zusammen?", fragt der Richter nach. "Ja", so die Antwort.

Ob er psychische Probleme hat, will der Richter von ihm wissen. "Nein", sagt er. "Offenbar hat sich sein Zustand verschlechtert", meint der Richter daraufhin in Richtung der Sachverständigen.

Brandstiftung

Schon 2017 wurde der Mann - bedingt - in eine Anstalt eingewiesen, weil er einen Bäckereibetrieb in Brand gesetzt hatte. Nun empfiehlt die Psychiaterin dringend eine fixe Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. "Er leidet unter einer schwerwiegenden und nachhaltigen Störung." Die Gefahr sei groß, dass er in naher Zeit Straftaten begehe.

Auch die Staatsanwältin ist von der Gefährlichkeit des Mannes überzeugt: "Das ist kein Dahergerede."

Urteil

Der Mann selbst wünscht sich lebenslange Haft "für Terror". Das Schöffengericht urteilt schließlich: Ein Jahr Haft sowie eine zeitlich unbegrenzte Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Das gefällt dem 38-Jährigen gar nicht. "Ich will als Terror mein ganzes Leben im Gefängnis verbringen, aber keinen Psychiater."

Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.