Schüsse bei Aussprache in Wien: Verdächtiger auf der Flucht

Eine ominöse Aussprache zwischen einem 37-Jährigen und einem weiteren Mann um angeblich nicht gezahlte Löhne ist in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Penzing eskaliert: Nach Faustschlägen in das Gesicht des 37-Jährigen ergriff sein Kontrahent die Flucht vom Treffpunkt in der Breitenseer Straße, drehte sich um und feuerte gegen 1.00 Uhr Schüsse in Richtung des Mannes, der bereits die Verfolgung aufgenommen hatte, berichtete die Landespolizeidirektion.

"Nachbarn und Anrainer haben die Schüsse gehört und die Polizei verständigt", sagte Sprecher Mattias Schuster. Der Verdächtige machte sich in der Zwischenzeit aus dem Staub.