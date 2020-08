Schülernamen veröffentlicht: Wiener NMS-Lehrer ist Job los

Seinen Job ist jener Wiener NMS-Lehrer los, der Namen und Daten seiner Schüler mit Migrationshintergrund im Internet veröffentlichte. Wie die Bildungsdirektion am Mittwochvormittag bekannt gab, wird das Dienstverhältnis nicht verlängert. Zudem prüft nun die Datenschutzbehörde, ob eine Verwaltungsübertretung vorliegt.

Wie berichtet, hatte der Lehrer an einer NMS in der Donaustadt aus Ärger über den angeblich hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund in jener Klasse, die er ab Herbst als Klassenvorstand übernehmen sollte, Namen, Adressen, Sozialversicherungs- und Notfalltelefonnummern der Schüler abgefilmt. Das Video veröffentlichte er im Internet.

Kein Rechtsmittel möglich

Aus dem Video ging hervor, dass es in der Klasse ein Kind gebe, dessen Name auf keinen Migrationshintergrund schließen lasse. Dieses Kind stehe schon jetzt als Mobbing-Opfer fest, meint der Lehrer im Video - und er werde nichts dagegen unternehmen können.