Nur aus „Spaß“ sprühte ein 15-jähriger Staatenloser eigenen Angaben zufolge drei ehemaligen Mitschülerinnen am Donnerstagnachmittag in Floridsdorf Pfefferspray ins Gesicht. Die Tat ereignete sich in der Mittagspause in einem Lokal in der Nähe der Schule. Vier weitere Schüler wurden dadurch ebenfalls verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete, wurde jedoch im Zuge einer Sofortfahndung von Polizisten der Polizeiinspektion Ziegelofenweg angehalten.

Bei ihm stellten die Beamten einen Pfefferspray und pyrotechnische Gegenstände sicher. Der 15-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten aggressiv und beleidigte sie. Er wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung, nach dem Waffengesetz, dem Pyrotechnikgesetz, wegen aggressiven Verhaltens und Anstandsverletzung auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurden gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

