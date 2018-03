Schriftzug auf Flakturm wird endgültig übermalt

„Smashed to Pieces (In the Still of the Night)“ steht in riesigen Lettern auf der Fassade des Flakturms in Mariahilf. Allerdings nicht mehr lange. Denn die 1991 im Zuge der Wiener Festwochen installierte Wortskulptur von Lawrence Weiner wird im Zuge eines Zubaus an der Eingangsseite des „Haus des Meeres“ definitiv übermalt – nicht zuletzt auf Initiative des Künstlers selbst.

Daran ändert auch eine Demonstration nichts, die am Montag auf dem Fritz-Grünbaum-Platz stattfand. Das wiederum erfreut die örtliche FPÖ – wo man darauf hinweist, dass der Schriftzug laut Weiner kein Statement gegen Krieg und Faschismus sei. Der Künstler habe dabei ursprünglich an „eine zerschellende Flasche Whiskey“ gedacht.