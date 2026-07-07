Wien-Liesing: Festnahmen nach Bedrohung und Schlägen
Ein Abend in Wien-Liesing endete am Montag für einen 24-jährigen Mann mit leichten Verletzungen: Laut Polizei soll er gemeinsam mit seiner 20-jährigen Freundin von zwei Männern mit einer Waffe bedroht worden sein. Wie sich im Zuge des Polizeieinsatzes herausstellte, handelte es sich dabei um eine Schreckschusspistole. Zwei Tatverdächtige, ein 25-Jähriger und ein 41-Jähriger rumänischer Staatsangehörigkeit, wurden innerhalb kurzer Zeit vorläufig festgenommen.
Streit eskaliert: Bedrohung und Schläge
Der Vorfall ereignete sich am 06. Juli 2026 gegen 23.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen dem 24-Jährigen und zwei ihm unbekannten Männern zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll einer der mutmaßlichen Täter eine Schusswaffe gezogen und den jungen Mann damit bedroht haben. Darüber hinaus soll das Opfer durch Schläge leicht verletzt worden sein. Kurz nach der Tat sollen die beiden Tatverdächtigen vom Tatort geflüchtet sein.
Rasche Festnahme – Schreckschusspistole sichergestellt
Dank einer präzisen Personenbeschreibung sowie der Angabe der Fluchtrichtung gelang es der Polizei, innerhalb kurzer Zeit zwei Männer anzuhalten, auf die die Beschreibung zutraf. Der 25-Jährige und der 41-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die bei der Bedrohung verwendete Waffe wurde zunächst nicht bei den Verdächtigen gefunden – sie wurde jedoch im Nahbereich des Tatorts auf der Straße entdeckt und sichergestellt.
Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole. Gegen beide Beschuldigten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie befinden sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.
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