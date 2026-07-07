Wien-Liesing: Festnahmen nach Bedrohung und Schlägen

Ein Abend in Wien-Liesing endete am Montag für einen 24-jährigen Mann mit leichten Verletzungen: Laut Polizei soll er gemeinsam mit seiner 20-jährigen Freundin von zwei Männern mit einer Waffe bedroht worden sein. Wie sich im Zuge des Polizeieinsatzes herausstellte, handelte es sich dabei um eine Schreckschusspistole. Zwei Tatverdächtige, ein 25-Jähriger und ein 41-Jähriger rumänischer Staatsangehörigkeit, wurden innerhalb kurzer Zeit vorläufig festgenommen.

Streit eskaliert: Bedrohung und Schläge

Der Vorfall ereignete sich am 06. Juli 2026 gegen 23.15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es zwischen dem 24-Jährigen und zwei ihm unbekannten Männern zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll einer der mutmaßlichen Täter eine Schusswaffe gezogen und den jungen Mann damit bedroht haben. Darüber hinaus soll das Opfer durch Schläge leicht verletzt worden sein. Kurz nach der Tat sollen die beiden Tatverdächtigen vom Tatort geflüchtet sein.