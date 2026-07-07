Messerattacke in Wien-Favoriten: Verdächtiger festgenommen

In Wien-Favoriten ist es in der Nacht auf Dienstag zu einer Festnahme gekommen: Ein Mann soll eine 35-jährige Frau im Bereich des Columbusplatzes mit einem Messer bedroht und dabei am Unterarm leicht verletzt haben. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger noch in der Nacht festgenommen werden.

Messer gezogen, Frau verletzt

Laut Polizei soll sich der Vorfall am Montag um 23.40 Uhr ereignet haben. Eine 35-Jährige soll demnach im Bereich des Columbusplatzes von einem ihr unbekannten Mann angesprochen worden sein. Dieser soll sie aufgefordert haben, mit ihm mitzukommen.

Als die Frau der Aufforderung nicht Folge leistete, soll der Unbekannte ein Messer gezogen und sie damit bedroht haben. Dabei soll er die Frau am Unterarm leicht verletzt haben. Die 35-Jährige ergriff daraufhin die Flucht. Eine Freundin, die den Vorfall als Zeugin miterlebt hatte, verständigte umgehend die Polizei.