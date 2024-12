Schreckschüsse abgegeben: Jugendliche Einbrecher in Wien gefasst

Mithilfe von zwei Schreckschüssen haben Polizisten in der Nacht auf Montag mehrere jugendliche Einbrecher in Wien-Leopoldstadt gestoppt.

Ein Verdächtiger konnte flüchten , ein 13-Jähriger und drei 15-Jährige wurden jedoch angehalten. Sie sollen bei einem CBD-Shop in der Praterstraße den verglasten Eingang eingeschlagen haben.

Auch ein in der Nähe in der Rotensterngasse festgestellter Einbruch in ein Internet-Café könnte auf ihr Konto gehen. Die Einvernahmen waren noch offen.

Videokameras nahmen Täter auf

Der Besitzer des CBD-Geschäfts verständigte gegen 3.00 Uhr die Polizei, nachdem er einen Einbruchsalarm erhalten und über Videokameras die Täter gesehen hatte. Ein Verdächtiger wurde recht rasch in der Praterstraße angehalten, die anderen liefen zunächst weiter, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.