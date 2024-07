Absurdes Theater im Schrebergarten

Platz ist in der kleinsten Hütte. Zum Beispiel ist es sogar im Wohnzimmer eines Wiener Schrebergartenhäuschens möglich, Theater zu spielen, wenn man das wirklich will. Im Kleingartenverein Neu Florida an der Alten Donau passiert seit einigen Jahren genau das.

Die Besitzer, Christine und Walter, und ihre Freundinnen Eva und Hanna, die zumindest im Sommer auch in der Siedlung wohnen, machen seit ein paar Jahren im Wohnzimmer Theater.

Ungewöhnlich an der Truppe, die sich „Eine Art Theater“ nennt, ist aber nicht nur der Spielort. Die theaterbegeisterten Amateure – drei von ihnen sind bereits in Pension, zwei waren Lehrerinnen – spielen keinen der bei Laiengruppen beliebten Schwänke, sondern schwere Kost: „Warten auf Godot“ von Samuel Beckett. Und als Regisseur haben sie mit Helmut Wiesner einen namhaften Profi an Land gezogen – beim Schwimmen in der Alten Donau.