Schranken auf Abflugrampe des Flughafens ohne Stau eröffnet

Auf Kritik stieß im Vorfeld besonders die Einführung einer Kurzparkzone zwischen Einfahrts- und Ausfahrtsschranken. Ab zehn Minuten verrechnet der Flughafen seit Donnerstag zwei Euro für jede angefangene Viertelstunde. Das sei laut Limousinenunternehmer Markus Solarzyk zu kurz: „Wir haben oft Kunden mit drei Gepäckstücken, dazu ein Kinderwagen und Kreditkartenzahlung. Von gebrechlichen Gästen fange ich gar nicht an.“

Ein KURIER-Lokalaugenschein am Donnerstagvormittag hat gezeigt, dass das reine Durchfahren der ca. einen Kilometer langen Strecke drei Minuten dauert. Der Verkehr am Eröffnungstag hielt sich jedoch in Grenzen. Positiv fiel auf, dass wesentlich mehr Stellplätze direkt vor den Terminals – in der sogenannten „Kiss and Fly-Zone“ – frei waren als sonst.