Flughafen: Abflugrampe wird zu Kurzparkzone mit Schranken

Die Beschrankung der Kurzparkplätze 1 (beim Terminal 1A) und 4 (beim Skylink-Terminal 3) entfällt, da nun der gesamte Rampenbereich zu einer einzigen, großen Kurzparkzone mutiert.

Spannungen mit der Polizei

„Das neue Vorfahrtssystem auf der Abflugrampe wird für alle Passagiere deutlich mehr Komfort bringen, die Zufahrt zu den Terminals 1, 1a und 3 wird weniger verstaut sein“, betont Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. Die große Zahl an Falschparkern habe in der Folge häufig zu großen Spannungen zwischen den Fahrern, Mitarbeitern der Parkraumüberwachung und Exekutivbeamten geführt. „Mit der neuen Parkregelung ist das Halten für das Aussteigen für zehn Minuten weiterhin kostenlos. Ähnliche Konzepte sind an anderen europäischen Flughäfen bereits Standard“, sagt Ofner.