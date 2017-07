KURIER: Warum werden automatisierte biometrische Gesichts-Kontrollen am Flughafen Schwechat eingerichtet?

Wolfgang Sobotka:Ab Oktober werden die ersten Checkpoints, sogenannte E-Gates, aufgebaut. Diese sollen für einen effektiveren und schnelleren Grenzkontrollprozess sorgen. Die Gesichtsfelderkennung die Sie ansprechen, stellt sicher, dass Passinhaber und Passbild auch übereinstimmen. Diese Systeme gibt es schon jetzt im Schengenraum, etwa in Frankfurt. Bei uns sollen sie ab Dezember erstmals funktionstüchtig sein.

Es passiert also gerade einiges am Flughafen Schwechat...

Der Flughafen Wien-Schwechat ist einer der sichersten der Welt, das ist im Grunde ein Hochsicherheitsbereich. Anzahl und Geschwindigkeit der Kontrollen suchen hier sicherlich ihresgleichen. Die Sicherheitszentrale in Schwechat ist demensprechend mit Überwachungsbildern ausgestattet. Von der Technologie her wäre man heute schon in der Lage Kriminelle mithilfe von Gesichtsfelderkennung in einer Menschenmasse zu finden.

Das Sicherheitspaket ist gerade in der Begutachtung und Sie denken schon an weitere Überwachungsmaßnahmen?

Sicherheitsmaßnahmen sind immer auch einem Wandel unterworfen. Da geht es potenzielle Bedrohungen und technologische Möglichkeiten. Langfristig werden sich sicherlich Technologien wie Venenscan und Gesichtsfelderkennung durchsetzen. Das sind aber Fragen, die europaweit zu lösen sind, sonst hätte das keinen Sinn. Der nächste Schritt jetzt ist das Entry-Exit-System, das derzeit auf EU-Ebene verhandelt wird. Damit kann die zulässige Aufenthaltsdauer geprüft werden und wir sehen, wann jemand in den Dschihad reist und vor allem wann er wieder zu uns zurückkommt. Je elektronischer so eine Kontrolle abläuft, desto leichter wird es für uns.

Da ist noch viel geplant?

Sicherheitskontrollen sind ein zentrales Thema. In der Zukunft brauchen wir solche Kontrollen für alle Einreisen in den Schengenraum. Bei Schiffen gibt es gute Systeme. Bei Bahn- oder Busreisen kommt man noch weitgehend ohne Kontrollen nach Europa. Das sind sicherlich Fragen, die man lösen muss.