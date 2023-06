Nach neuerlichem Stromausfall in Wien: Versorgung hergestellt

Nach den Stromausfällen am Dienstagabend ist es am Mittwoch in der Früh erneut zu Stromausfällen in Wien gekommen. Betroffen war diesmal Wieden, also der 4. Bezirk.

Um 9.30 Uhr konnte die Versorgung wieder hergestellt werden, meldeten die Wiener Netze.

