Schönheit liegt im Auge des Betrachters: Sittich-Nachwuchs im Haus des Meeres

Über 20 junge Sittiche fliegen seit wenigen Tagen in der erst kürzlich eröffneten "Australien Erlebniswelt" im Haus des Meeres durch die Lüfte. Zur Freude der dort tätigen Biologen ist die Nachzucht fast aller sechs Arten innerhalb kürzester Zeit gelungen.

Über Geschmack lässt sich nicht streiten

Die Freude über die Jungtiere teilt aber nicht jeder gleichermaßen, erzählt der Direktor Michael Mitic. Wann immer Mitarbeiter in Zivil durch die Australien-Anlage gehen, hören sie Besucher - die sich unbeobachtet fühlen - über die Tiere scherzen. Der Satz "Oh mein Gott, is dea schiach" falle immer wieder.