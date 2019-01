Schönbrunn wird jetzt zum „Fitnessgarten“

Aus heutiger Sicht mutet es fast seltsam an, dass man in den Parks der Stadt Wien erst seit etwas mehr als elf Jahren im Gras liegen darf: Bis zum Juni 2007 galt dort ein Liegeverbot.

Jetzt, zu ihrem 100-jährigen Bestehen, wollen sich auch die Gärten der Republik – also Augarten, Volksgarten, Burggarten, Belvederegarten und der Schlosspark Schönbrunn in Wien sowie der Hofgarten und der Schlosspark Ambras in Innsbruck – offener präsentieren. Zwar ist (abgesehen vom Burggarten) das Liegen im Gras noch immer tunlichst verboten (die historischen Gärten zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe und stehen unter Denkmalschutz, Anm). Dafür findet eine Reihe anderer Veranstaltungen statt.

Die Gärten sollen „Orte der Begegnung“ sein – für Einheimische und Touristen, sagt die zuständige Umweltministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP). So finden ab Februar und bis Oktober insgesamt zwölf Ausstellungen der botanischen Sammlungen statt. „Das ist ein Schatz, der in der Vergangenheit zu wenig Beachtung gefunden hat.“