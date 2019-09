Schönbrunn wirbt verstärkt um chinesische Gäste

Individualreisende als Zielgruppe

Die Zielgruppe sind sogenannte „Free Independent Travellers“ – also Individualreisende. Denn das Klischee, der Chinese trete vorwiegen in Gruppen auf und bereise in drei Tagen zehn Länder, stimme so längst nicht mehr, erklärt Walter Straßer, Sprecher von Wien-Tourismus: „Das ändert sich ganz stark. Die nächste Generation reist schon lieber individuell, und da lässt man sich auf eine Destination ganz anders ein.“

Generell sei die Zahl der chinesischen Touristen in Wien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Von 2009 bis 2018 ist die Zahl ihrere Nächtigungen um mehr als 500 Prozent gestiegen“, erklärt Straßer. Im Vorjahr zählte man in Wien bereits 507.000 Nächtigungen chinesischer Gäste. Zudem sind Chinesen ein zahlungskräftiges Publikum: „Sie wohnen vorwiegend in Vier- und Fünf-Stern-Hotels und legen Wert auf Markenprodukte. Im Jahr 2016 haben sie im Schnitt pro Einkauf 900 Euro ausgegeben.“

Chinesen in NÖ: Tourismus in den Kinderschuhen

Im angrenzenden Niederösterreich hingegen stecken gezielte Werbung und Angebote für chinesische Touristen noch in den Kinderschuhen, heißt es bei der Niederösterreich-Werbung. 100.000 Nächtigungen zählte man 2018 von Gästen aus Fernost, das entspreche etwa 60.000 Besuchern. Zum Vergleich: 900.000 Nächtigungen von deutschen Touristen - der größten Urlaubergruppe in NÖ - wurden im Vorjahr gezählt.

Wie in Wien setzt man auf Individualreisende - mit hoher Affinität zu Kultur, Kulinarik, Musik und Natur. Hier sei vor allem Grafenegg, das Stift Melk oder das Weltkulturerbe Wachau für chinesische Urlauber ansprechend.

Derzeit entstehe ein entsprechendes Konzept. „So wie auch andere Bundesländer mit der Österreich Werbung zusammenarbeiten, so bemüht sich auch Niederösterreich darum, den chinesischen Gast bestmöglich anzusprechen, betont Christoph Madl, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung GmbH. "Wichtig wäre, dass es uns gelingt, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu steigern. An attraktiven Angeboten wird derzeit gefeilt."

Wachstumsmarkt ist auch der Wirtschaftstourismus. Dies sei zum einen auf die Fluglinien zurückzuführen, die am Flughafen Wien-Schwechat landen, und zum anderen aber auch auf die ausgezeichneten Universitäten, die ihren Standort in Niederösterreich haben, erklärt Madl.