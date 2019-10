Schönbrunn: Faultiere werden Weltfaultiertag wohl verschlafen

Faultiere leben in den Regenwäldern Süd- und Mittelamerikas. Sie verbringen ihr Leben kopfüber in Bäumen hängend. Deshalb verläuft der Scheitel bei erwachsenen Exemplaren nicht am Rücken, sondern am Bauch. „So kann das Regenwasser gut ablaufen“, sagte Schratter. Im Fell wachsen Algen, die der Tarnung dienen, aber auch als Snack für zwischendurch.

In Schönbrunn leben „Alberta“, „Einstein“ und ihr neun Monate altes Jungtier. Das Weibchen soll jetzt einen Namen bekommen. Zur Auswahl stehen „Livi“ und „Reva“. Bis Samstag um 17 Uhr kann via Facebook abgestimmt werden.